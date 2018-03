Crotone, Zenga resta se si salva. Forse non solo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie A: dalle 11.15, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei 20 protagonisti

IL TREND - Non è più il "giovane" allenatore visto a Catania - aveva comunque 48 anni e un buon palmares in giro per il Mondo - e forse il passaggio a Palermo lo ha bruciato. Con la Sampdoria non è riuscito a dare un'impronta, né di gioco né di risultati, al Wolverhampton è andata di poco meglio ma con esonero finale. Insomma, non è certo una carriera al rialzo, con il Crotone ha un solo obiettivo e poco importa come arriverà, almeno per questa annata.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Il Crotone sta facendo bene, ha distrutto la Sampdoria in casa e rischiato di fermare la Roma, per larga parte in difficoltà contro i pitagorici, al di là delle svariate categorie tecniche fra le due formazioni. Per questo Zenga potrebbe anche rappresentare il Crotone con un'eventuale retrocessione, ma lì sarebbe più una sua scelta, se retrocedere in B e rientrare dalla porta del Purgatorio verso il grande calcio.

Contratto fino al 30 giugno 2018

Stipendio: 400 mila euro

Permanenza: 49%