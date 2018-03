Crotone, Zenga: "Salviamoci attraverso il gioco. Sosta benedetta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dieci gare di qui alla fine per salvare il Crotone. Ne ha parlato a Sky Sport 24 l'allenatore pitagorico Walter Zenga: "Ci stiamo preparando bene, stiamo lavorando con divertimento ovviamente e stiamo aspettando che rientrino tutti dalle nazionali, oltre a qualche infortunato".

Quale può essere l'arma in più?

"Il gioco. Dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, cercando di evitare qualche errore personale".

Giocherete più fuori casa che in casa.

"Non ci avevo fatto caso, credo che le cose si possano bilanciare, non è detto che se giochi fuori casa hai uno svantaggio".

Tante gare contro le big.

"Abbiamo dimostrato che giochiamo a calcio, che abbiamo una filosofia. Poi la partita più importante è sempre la prossima, quindi per noi la Fiorentina".

Sosta benedetta o da evitare?

"Benedetta perché cerchiamo di recuperare qualche infortunato, soprattutto chi ha avuto piccoli problemi. Mi auguro di avere la rosa al 100%".

Cosa dirà alla squadra?

"Giocate. Siete una squadra vincente, giocate da vincenti".