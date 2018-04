Crotone, Zenga: "Situazione più complicata di un anno fa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa in cui ha preso le difese di Buffon ( CLICCA QUI per leggere la conferenza stampa integrale), l'allenatore del Crotone Walter Zenga s'è così espresso sulla corsa salvezza: "Un punto fa sempre la differenza. La SPAL ha conquistato un punto con Inter, Fiorentina e Juve e sta costruendo la salvezza mattoncino dopo mattoncino. Noi abbiamo qualche punto in più rispetto all'anno scorso ma la situazione è più complicata. Faremo la nostra partita per cercare di ottenere un mattoncino importante per la salvezza".