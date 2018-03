Crotone, Zenga: "Stima per Di Francesco. Nessuna tabella salvezza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A due giorni dal match di campionato contro la Roma, Walter Zenga, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa (fonte VoceGialloRossa): "Stimo molto Di Francesco, lo ritengo bravo e preparato e di conseguenza l’allenatore giusto per allenare i giallorossi. Subito dopo la vittoria contro i doriani abbiamo iniziato subito a pensare alla gara contro la Roma. Ho letto con molto interesse l’intervista di Monchi, ho guardato tra le righe ed è vero: le squadre a questi livelli non possono avere cali di concentrazione. Oggi come oggi quando parli di giocatori come Dzeko o Strootman non hai la sensazione di elementi che possano subire cali di concentrazione. Gli infortunati? Non saranno della gara Festa, Simic, Budimir, Izco. Per quello che riguarda Tumminello, lui ha un programma dettato dalla Roma. Dopo l’ultima sosta avrebbe dovuto iniziare a entrare in un contesto di gara. In questa settimana si è allenato così così e mi sono arrabbiato. Ieri l’ho guardato e gli ho detto: senti e se mi fai un quarto d’ora? E devo dire che ha sorriso. Seriamente penso che ancora ci vorrà del tempo, e potrebbe tornare arruolabile dopo Pasqua. I miei 100 giorni da allenatore del Crotone? Appena sono arrivato a Crotone mi sono trovato molto bene e questo è importante. Non bisogna fare tabellini ma lavorare giorno dopo giorno, tenendo alta l’attenzione".