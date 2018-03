Crotone, Zenga: "Toppata solo una gara. Salvezza? C'è un vantaggio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Walter Zenga, tecnico del Crotone, ha parlato attraverso le frequenze di Radio Deejay affrontando diversi argomenti.

La corsa salvezza dei calabresi? “Abbiamo toppato solo una gara, contro la SPAL in casa. In quella circostanza abbiamo fatto un gran casino, poi ci siamo fatti due gol da soli. Nelle altre gare siamo stati sempre presenti, non abbiamo mai subito. Questo è il nostro marchio, la nostra forza e dobbiamo andare avanti così”.

A quanto è fissata la quota salvezza? “Sinceramente non so, bisogna valutare anche gli scontri diretti. Ci sono tante squadre in lotta, questo complica il calcolo finale”.

Cosa ha insegnato l’esperienza al Crotone? “Mi sta insegnando tanto, a Crotone mi trovo benissimo. Quando sono arrivato in Calabria ho detto che mi sembra di essere tornato a Catania, degli etnei rivedo qui c’è la stessa gestione societaria e la stessa passione della piazza. Se dovessi riuscire a salvare il Crotone, ripagherei l’opportunità che mi hanno dato”.

Qual è il punto forte del Crotone nella corsa salvezza? “L’anno scorso il Crotone ha fatto un miracolo, ma la squadra ha mostrato la sua forza quando doveva farlo. Il vantaggio è quello di essere già passati da una situazione del genere. Società, città e tifosi sanno che bisogna tirare la carretta fino alla fine. Questo potrebbe essere un vantaggio”.

Da ex portiere, come valuta Alisson? “Domenica l’ho visto dal vivo poiché abbiamo giocato proprio contro la Roma. Ha compiuto due parate nei momenti topici delle partite, da vero portiere”.

Qual è il suo pronostico per Fiorentina-Crotone di sabato prossimo? “Dico 2, ovviamente (ride, ndr)”.