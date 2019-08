Crouch: "La carriera di Sanchez mi ricorda quella di Fernando Torres"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

In un articolo scritto per il tabloid Daily Mail, l'ex attaccante inglese Peter Crouch ha detto la sua sul trasferimento di Alexis Sanchez dal Manchester United all'Inter: "Quando passò a Manchester - ha scritto - pensavo che potesse cambiare tutto tra le fila dei red devils, all'Arsenal era un intoccabile e ricordo che quando giocai contro di lui nel 2015 all'Emirates Stadium mi fece una impressione incredibile. Quel Sanchez era paragonabile a Thierry Henry o a Robin van Persie, ma dopo abbiamo visto tutti come è andata", ha scritto Crouch che prosegue in un altro passaggio. "Forse l'Inter è quello di cui adesso ha bisogno Sanchez, forse tra un anno tornerà a Manchester e farà la differenza. Ma quando penso a lui, adesso, mi viene in mente la parabola di Fernando Torres. Anche lui andò al Chelsea per consacrarsi, ma non riuscì a confermarsi sui livelli di Liverpool, non era più lo stesso calciatore. Non aveva più lo stesso scatto. Tutti pensavano che col trasferimento al Milan, ma anche con quello successivo all'Atletico Madrid, in lui si sarebbe riacceso quel fuoco, ma la verità è che non s'è più visto dopo Liverpool lo stesso calciatore. Spero che per Sanchez le cose possano andare diversamente, ma non ne sono sicuro".