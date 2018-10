Cruz sull'Inter: "C'è la convinzione che non ci siano squadre più forti"

© foto di Giacomo Morini

Julio Cruz, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "Mi fa piacere vedere l'Inter in alto nella classifica di Serie A. La Champions è un'altra cosa, in Europa ci sono squadre più forti. Ma questa Inter è convinta che non ci siano squadre più forti di lei. La Lazio sta facendo bene da un paio d'anni, però io ho sempre detto che se l'Inter vuole vincere lo Scudetto, deve vincere partite come quella di lunedì sera. I nerazzurri stanno giocando molto bene. Icardi? Il gol contro il Milan ha dimostrato che abbia tanta fame di gol e vittoria, e che sia disposto a fare la differenza fino alla fine. Lui lotta tanto per la squadra, si fa sempre trovare pronto per i compagni. Penso sia un grande attaccante, e non ha ancora raggiunto l'apice della sua carriera", riporta fcinternews.