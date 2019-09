© foto di Federico Gaetano

Il direttore generale del CSKA Mosca, Roman Babaev, ha parlato di Becao e del suo trasferimento all'Udinese. 23 anni, il difensore ha giocato in Russia per un anno in prestito, non venendo poi riscattato: "Avevamo avuto delle informazioni da colleghi italiani che Rodrigo era già da fine dicembre-inizio gennaio d'accordo con l'Udinese. È spiacevole, ti senti uno stupido ma è per noi una lezione. Eravamo di fatto un ripiego nel caso non si fosse trovato un accordo con l'Udinese. In autunno avevamo avviato le trattative per il riscatto. Abbiamo giocato a Madrid, i suoi agenti erano arrivati per trovare l'accordo, era tutto pronto. Già a ottobre avevamo deciso di acquistarlo ed era stato trovato l'accordo col club (Bahia, ndr) di Rodrigo". Sempre Babaev dichiara su Becao: "Diceva all'allenatore di non volere andarsene, che prima però doveva risolvere delle questioni personale. Poi però gli agenti non si facevano trovare, erano in viaggio, i loro telefoni non funzionavano. Era chiaro che stessero guadagnando tempo".