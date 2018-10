CSKA, i tifosi si difendono: "Crollo scala mobile non è colpa nostra"

Contributo significativo dei tifosi del CSKA Mosca che, anche tramite i social, questa mattina si sono difesi da chi ha imputato a loro il crollo della scala mobile nella metro di Roma, stazione 'Repubblica'. "Cantare si, ma non abbiamo mai saltato. Smettete di diffondere queste notizie".

Parole corroborate dalle immagini, visto che al momento del crosso non si vedono tifosi della squadra moscovita saltare sulla scala mobile.

This has just happened with CSKA fans in Rome after an escalator broke down. Multiple fans have reportedly been injured. pic.twitter.com/LNRfcKqjRF

— Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) 23 ottobre 2018