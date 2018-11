CSKA Mosca-Roma, le formazioni ufficiali: Florenzi alto, Kluivert dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto pronto a Mosca per la sfida tra CSKA e Roma. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre, in campo alle 18:55 (ora italiana) per la quarta giornata della fase a gironi di Champions:

CSKA Mosca (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Rodrigo Becao, Magnusson, Nabakin; Oblyakov, Akhmetov; Vlasic, Dzagoev, Sigurdsson; Chalov. Allenatore: Viktor Goncharenko.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco.