CSKA Sofia, osservatori da Italia e Inghilterra per Antov. Il centrale piacerebbe anche alla Roma

Secondo il portale bulgaro Temaspor.com il giovane difensore del CSKA Sofia Valentin Antov avrebbe attirato su di sé l’interesse di molti club dopo l’ottima prestazione contro la Roma in Europa League. Tanto che domani, in occasione del derby eterno contro il Levski, sugli spalti ci saranno diversi osservatori e scout provenienti da Italia e Inghilterra per osservarlo da vicino in ottica di un acquisto futuro. Fra le squadre interessate a seguire lo sviluppo del classe 2000 ci sarebbe anche la Roma, rimasta piacevolmente colpita in occasione delle sfida di una settimana fa. A gennaio potrebbero arrivare le prime offerte per il calciatore con il CSKA che però vorrebbe aspettare l’estate prima di privarsi del talentuoso centrale difensivo.