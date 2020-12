CSKA Sofia-Roma, le formazioni ufficiali: attacco iberico e 3 Primavera in campo per Fonseca

Il tecnico della Roma Fonseca sorprende per l'ultima sfida del girone di Europa League e manda in campo tre Primavera: il portiere Boer, l'esterno mancino Bamba e il centrocampista Milanese. In avanti terzetto iberico con Pedro e Carles Perez alle spalle di Mayoral. Per i bulgari tridente d'attacco con Tiago Rodrigues alle spalle di Sowe e Sankharé. Queste le formazioni ufficiali

CSKA Sofia (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Younga, Geferson, Mazikou; Tiago Rodrigues; Sowe, Sankharé. Allenatore: Akrapovic

Roma (3-4-2-1): Boer; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Milanese, Diawara, Bamba; Carles Perez, Pedro; Mayoral. Allenatore: Fonseca