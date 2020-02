vedi letture

Ct Argentina: "Lautaro il giocatore più richiesto dopo Mbappè. Ma non sarà facile portarlo via"

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha rilasciato una intervista ai taccuini del quotidiano spagnolo 'AS' nel corso della quale ha parlato anche di Lautaro Martinez, seconda punta dell'Inter finita nel mirino di Barcellona e Real Madrid: "Non devo essere io a parlare dell'interessamento del Barcellona ma Lautaro, dopo Mbappè, è il giocatore che tutto il mondo vorrebbe per età e qualità. Lui però gioca già in un grande club e non sarà facile portarlo via dall'Inter".