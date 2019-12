© foto di Imago/Image Sport

"Nei club o in nazionale per lui non fa differenza. Fa quello che ha sempre fatto: segna e fa segnare i compagni". Questo il pensiero di Roberto Martinez, ct del Belgio, su Romelu Lukaku. In una intervista concessa a La Repubblica, il selezionatore spiega: "Romelu è un calciatore essenziale, altruista, preziosissimo. Il suo rendimento in A e in Champions non stupisce certamente noi, che lo conosciamo bene. Credo che il campionato italiano sia stato una scelta azzeccata, per lui. Il trasferimento all'Inter? Lo sta aiutando a sentirsi ancora più a suo agio. Il feeling con Antonio Conte, che è un grande allenatore, è evidente. E il suo ruolo di trascinatore viene esaltato dal contesto. Per il Belgio, in prospettiva Europeo, è un aspetto molto utile".