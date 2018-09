Ct Bosnia spaventa tifosi Juve: "Pjanic out per infortunio, da valutare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Pjanic è uscito per infortunio, dobbiamo vedere cosa ha avuto e capire se sarà disponibile per la prossima partita". Il ct della Bosnia-Erzegovina Robert Prosinecki ha commentato così la sostituzione all'83' del centrocampista della Juventus, in occasione del match di Nations League contro l'Irlanda del Nord (vittoria per 2-1). Subito dopo il match è stato però lo stesso Pjanic a far trasparire serenità con una storia su Instagram nella quale cammina tranquillo ed esulta per i tre punti in classifica. Nelle prossime ore il bosniaco effettuerà gli accertamenti di rito con lo staff medico della Nazionale.