Ct Croazia: "Vrsaljko? Dolore alla gamba, ma non sembra grave"

© foto di Imago/Image Sport

Al di là della retrocessione in Lega B di Nations League, per la Croazia la brutta notizia che arriva dalla sfida di Wembley contro l'Inghilterra è il nuovo problema fisico che ha costretto Sime Vrsaljko ad abbandonare la contesa dopo 26 minuti. Zlatko Dalic, ct dei Vatreni, ha spiegato brevemente cosa è successo: "Ha sentito un dolore alla gamba, ma non sembra niente di particolarmente grave. Spero vivamente che sia solo una cosa passeggera, non credo che resterà fuori a lungo. Sime ha semplicemente bisogno di riposo", ha spiegato a Dnevnik Nove Tv.