Ct Croazia: "Vrsaljko ko? Noi corretti sia con Sime che con l'Inter"

A due giorni dal match di Nations League perso a Wembley dalla sua Croazia contro l'Inghilterra, Zlatko Dalic, ct dei vicecampioni del mondo, torna a parlare dell'infortunio, poi rivelatosi un'elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra, che ha costretto l'interista Sime Vrsaljko al forfait dopo solo 26 minuti di gioco: "Dopo i 90 minuti duri contro la Spagna e solo due giorni di recupero prima dell'incontro con Inghilterra, eravamo consapevoli che i nostri giocatori non sarebbero stati perfettamente in forma - si legge sul sito della Federcalcio croata -. Dopo una scivolata in una situazione pericolosa, Vrsaljko ha sentito male ai muscoli e la nostra valutazione è stata quella di prevenire la situazione togliendolo dal campo. Non c'è dubbio che, come ha dimostrato durante la Coppa del Mondo e quando ha indossato la maglia dell'Inter, può giocare partite difficili e ravvicinate ad alto livello. Se la nostra trasferta a Wembley fosse stata la finale della Coppa del Mondo, non l'avremmo sostituito, ma non ci siamo presi il rischio perché volevamo essere onesti sia con lui sia con il suo club".