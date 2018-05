Ct Francia: "E' strano affrontare l'Italia come sparring partner"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Didier Deschamps, ct della Francia, parla al Corriere della Sera in vista della gara contro l'Italia: "Che effetto fa un'Italia come sparring partner? È strano. Un Mondiale senza Italia non è la stessa cosa, perché il calcio da voi è passione. Bisogna capire le ragioni di questo cataclisma e ripartire. La qualità c’è. In campo e in panchina: Mancini mi sembra l’uomo giusto. Quella del calcio italiano una crisi profonda? Non credo. Saltare un Mondiale è un momento durissimo, ma sono convinto che l’Italia riprenderà la strada giusta: ci incroceremo di nuovo all’Europeo. La serie A in crisi? Una volta il vostro campionato era l’obiettivo di tutti i calciatori, adesso non più. Mi sembra però sempre competitivo. In Francia ci sono meno mezzi economici, ma a 17-18 anni i ragazzi giocano. Da voi bisogna essere dei fenomeni per debuttare così giovani. Lo juventino Matuidi che ruolo ha nel mio gruppo? È fondamentale, sul campo e nella vita di gruppo. Conto molto su di lui e sulla sua leadership naturale. Può succedere che non giochi sempre, ma resta un leader".