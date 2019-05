Ct Portogallo annuncia: "CR7 sarà alle Final Four di Nations League"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo rientrerà fra i convocati del Portogallo per le Final Four di Nations League, in programma dal 5 al 9 giugno. Ad annunciarlo è lo stesso ct lusitano, Fernando Santos, al media portoghese Sport TV. "Sì, sarà certamente" nella lista che verrà svelata il 23 maggio, ha dichiarato.

"La sua assenza durante la fase di qualificazione è stata già spiegata - ha sottolineato Santos - era totalmente legittima e comprensibile". Il 5 giugno il Portogallo disputerà la sua semifinale contro la Svizzera, mentre l'altra semifinale vedrà affrontarsi l'Olanda contro l'Inghilterra. Li lista ufficiale verrà invece svelata il prossimo 23 maggio.