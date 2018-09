Ct Portogallo: "Cristiano Ronaldo meritava il premio più di Modric"

© foto di Imago/Image Sport

Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato in conferenza stampa anche di Cristiano Ronaldo. "Fosse stato per me, il premio The Best lo avrebbe dovuto vincere lui. L'ho votato, al secondo posto Luka Modric. Poi non ci sono solo io, anche pubblico, giornalisti, altri allenatori. Modric è fantastico, ma Cristiano lo meritava per quel che ha fatto nella scorsa stagione".