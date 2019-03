Ct Scaloni su Icardi: "Può tornare in nazionale". Nemmeno citato Higuain

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, non esclude il ritorno di Mauro Icardi nella nazionale argentina a stretto giro di posta "Mi piace molto Lautaro Martinez - ha detto al termine dell'amichevole vinta 1-0 contro il Marocco -, ma non escludo che possano presto tornare calciatori come Agüero, Icardi o Benedetto. Bisognerà prendere delle decisioni, ma non posso dirle quest'oggi". Il riferimento è ai convocati per la prossima Copa America che andrà in scena questa estate dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile. E, in questo senso, nessun riferimento a Gonzalo Higuain. Per il Pipita, la cui ultima convocazione risale allo scorso giugno, i giorni con la casacca dell'albiceleste sembrano ormai conclusi.

Nella serata di ieri, nel test amichevole deciso da un gol di Angel Correa, l'Argentina è scesa in campo con questa formazione: Andrada (67' Musso); Montiel, Pezzella, Kannemann, Acuña; Pereyra (92' Marcone), Paredes (76' Zaracho), Rodriguez, De Paul (62' A.Correa); Dybala (79' Lo Celso), L. Martinez (56' M.Suarez).