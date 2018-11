Ct Senegal su Keita Balde: "Errore nostro. L'Inter ci ha detto no"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Il disguido telematico che ha impedito a Keita Balde di raggiungere la Nazionale senegalese ha lasciato un po' di amaro in bocca ad Aliou Cissé, ct dei Leoni della Teranga. Cissé che si è rivolto principalmente all'Inter: "Poteva fare lo sforzo di farlo venire qui. Ho a che fare con dei presidenti dei club che mi chiamano per trovare un accordo e permettere ai loro giocatori di arrivare in ritiro con un giorno di ritardo". Nonostante ciò, Cissé non dà colpe particolari al club nerazzurro: "Prendiamo comunque atto della loro scelta, l'errore è nostro e non possiamo nasconderci. La prossima volta faremo meglio. Abbiamo provato a convincere l'Inter ma non hanno voluto sentire ragioni, appellandosi al regolamento e dicendo che ormai era tardi. Ne prendiamo atto".