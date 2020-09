Ct Slovacchia: "Skriniar mi ha detto che Conte ultimamente parla poco con lui. Va via? Forse"

vedi letture

"Mi ha detto che il suo allenatore ha parlato poco con lui ultimamente". Dalla Slovacchia, il ct Pavel Hapal lancia ombre sul futuro di Milan Skriniar, che potrebbe lasciare l'Inter in questi ultimi giorni di mercato: "Può darsi che vada via per un trasferimento, ma lui sa di essere nel progetto del club e che dovrebbe rimanere in nerazzurro. Quanto a noi è pronto, si allena bene, secondo me non ci saranno grossi problemi". La selezione di Bratislava affronterà la Scozia l'11 ottobre e Israele il 14, entrambe in Nations League.