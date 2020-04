Ct Svezia: "In Kulusevski rivedo Robben. Velocità e tecnica, per me è un'ala"

Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Dejan Kulusevski, talento del Parma che nei mesi scorsi è stato acquistato dalla Juventus in vista del prossimo campionato per oltre 40 milioni di euro: “Dejan è con noi da poco ma ha già dimostrato di avere un grandissimo potenziale. Lavora duro ed è molto rapido. Se continua così, statà in nazionale per molti anni”, il pensiero del ct. Quindi, Andersson si sofferma sulle sue qualità e la sua posizione in campo: “Da allenatore si apprezza sempre chi può giocare in tante posizioni. Sarà molto interessante vedere la sua evoluzione. Al moment, però, credo che con quella velocità sia perfetto per fare l’ala. Con quella velocità, quel controllo di palla e quella capacità di fare gol, io in lui vedo un po’ Robben”.