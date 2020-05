CTS approva protocollo senza quarantena di squadra. Tamponi frequenti ai calciatori

Il via libera tanto atteso sarebbe arrivato: secondo Repubblica, il comitato tecnico scientifico ha dato l'ok al protocollo scritto dai consulenti medici di FIGC e Lega Serie A per gli sport di squadra e autorizzato gli allenamenti di gruppo. Il testo, redatto con alcune precisazioni, permetterà alle società di iniziare ad allenarsi in gruppo e dovrebbe consentire di evitare le due settimane di quarantena dentro il centro sportivo per tutto il gruppo squadra. Per l'immunizzazione del gruppo, si legge, verranno effettuati con grande regolarità tamponi a tutti i calciatori.