Cuadrado e Matuidi: gli Allegri boys che segnano per Sarri

Non è solo una questione delle firme sui gol segnati. E i passi avanti di cui Maurizio Sarri ha parlato sono stati piuttosto evidenti, fino al 2-2 dell’Atletico Madrid erano sotto gli occhi di tutti. Sta di fatto, però, che dalla capitale spagnola la Juventus torna con due nomi nel tabellino: Juan Cuadrado e Blaise Matuidi. Non due qualsiasi.

Due Allegri boys. Cuadrado, l’abbiamo detto, è l’uomo di cui nessuno vuole fare a meno: Conte l’aveva richiesto a gran voce e non avuto, Sarri l’ha schierato in quella che finora è stata la partita più importante della sua avventura bianconera. Il colombiano, però, è stato uno dei simboli della Juve di Allegri: potendo stare un po’ dovunque, il livornese lo schierava spesso e volentieri.

Ancora di più, Matuidi. Tanto che molti immaginavano il francese in partenza. E per ampi tratti della partita, anche stasera a Madrid, non sembra quasi mai il giocatore più funzionale per Sarri. Però poi lo è, anche aiutato da una carriera che, lo ha ricordato lo stesso allenatore, parla per lui. Segna, è indispensabile con la sua corsa a un centrocampo che sa pur sempre di Allegri (Pjanic-Khedira) e ha poco movimento. È uno dei migliori in campo, con Cuadrado: due di Allegri, che sembravano destinati a partire con Sarri e invece sono lì. Manca solo Mandzukic, peccato abbia le valigie già fatte.