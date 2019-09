© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sui rinnovi di casa Juventus. I bianconeri sono già al lavoro e la dirigenza presto rivedrà Alessandro Lucci per discutere di un possibile prolungamento di Juan Guillermo Cuadrado. Il colombiano vuole rimanere ma la prossima stagione avrà 32 anni. Dall'altra parte c'è Blaise Matuidi: Paratici vedrà Mino Raiola, il francese era sul mercato e poi ha convinto Maurizio Sarri. In caso di rinnovo, anche lui è in scadenza nel 2020, non vedrà aumentato il suo ingaggio.