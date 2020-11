Cuadrado: "La Juve deve proporre bel gioco. Lo chiede Pirlo e piano piano ci riusciremo"

Cosa è piaciuto della gara contro lo Spezia e cosa la Juventus dovrà riproporre contro il Ferencvaros? Una domanda a cui ha risposto Juan Cuadrado, esterno bianconeri che ha parlato in sala stampa alla vigilia della terza giornata dei gironi di Champions League: "Siamo stati una squadra molto corta e compatta, domani bisognerà scendere in campo con la stessa determinazione e giocare la palla. Abbiamo i calciatori per fare un bel gioco, dobbiamo proporre un bel calcio come piace al mister e credo che piano piano ci riusciremo".

