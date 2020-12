Cuadrado miglior colombiano del 2020: "Quest'anno sono cresciuto, ho trovato continuità"

vedi letture

Premiato come miglior calciatore colombiano dell'anno dal noto quotidiano El Tiempo, Juan Cuadrado ha concesso una lunga intervista alla medesima testata per ripercorrere il suo 2020 con la Juventus e non solo. Queste le sue principali dichiarazioni: "Sono contento per questo premio, è il frutto del lavoro e dello spirito di sacrificio che metto ogni giorno nel mio lavoro. Sono davvero orgoglioso di essere il miglior colombiano dell'anno".

Che voto dà al suo 2020?

"È andata molto bene. Sono cresciuto sia in attacco che a livello difensivo, e questo mi ha aiutato molto a restare concentrato e a mantenere un buon rendimento. Ho trovato continuità".