Cuadrado: "Miglior momento della mia carriera. Che sorpresa la fascia da capitano della Juve!"

vedi letture

Premiato come miglior calciatore colombiano dell'anno dal noto quotidiano El Tiempo, Juan Cuadrado ha concesso una lunga intervista alla medesima testata per ripercorrere il suo 2020 con la Juventus e non solo. Queste le sue principali dichiarazioni: "Sono contento per questo premio, è il frutto del lavoro e dello spirito di sacrificio che metto ogni giorno nel mio lavoro. Sono davvero orgoglioso di essere il miglior colombiano dell'anno".

Che voto dà al suo 2020?

"È andata molto bene. Sono cresciuto sia in attacco che a livello difensivo, e questo mi ha aiutato molto a restare concentrato e a mantenere un buon rendimento. Ho trovato continuità".

Come sta vivendo il calcio ai tempi del Covid?

"È tutto complicato e stressante. Si sente la nostalgia di giocare senza tifosi, penso al big match Barcellona-Juve di poche settimane fa... È difficile, ma noi amiamo così tanto il calcio che anche senza pubblico cerchiamo comunque di fare del nostro meglio".

Questo, a livello personale, è il suo miglior momento da calciatore?

"Sì, sto vivendo un buon momento, anche se credo che pure alla Fiorentina ho avuto periodi molto positivi. Oggi però sono un Cuadrado differente, più maturo. So dove giocare, dove rischiare, quando passarla, quando crossare o dribblare... Sono un'altra versione di me stesso, diversa rispetto al giocatore visto a Firenze".

Com'è giocare alla Juventus?

"La Juve è una squadra veramente importante, con tanti giocatori di livello nella sua rosa. C'è una grande competizione interna, ma questa ti aiuta a chiedere sempre di più a te stesso".

Com'è condividere lo spogliatoio con campioni come CR7?

"È davvero bello giocare con grandi campioni come Cristiano, Dybala, Buffon, Alex Sandro, Danilo... Hanno tutti militato in grandi squadre ed è un orgoglio per me giocare con loro".

È stato anche capitano della Juve in questa stagione.

"Essere il primo capitano colombiano della Juve mi ha reso davvero fiero. Mi ha fatto piacere veder riconosciuto il mio ruolo di leader, io cerco sempre di dare il buon esempio e non solo come giocatore".

Si aspettava la fascia contro Spezia e Cagliari?

"No, non sapevo nulla. I miei compagni e lo staff non mi avevano detto niente, è stato davvero un bel gesto. Nonostante ci fossero Cristiano e Buffon, ho ricevuto io la fascia da capitano. Questo è un bel segnale di rispetto e responsabilità".

Vincere lo Scudetto quest'anno sarà più complicato per la Juve.

"Per noi è sempre un obiettivo. Stiamo lavorando per difendere il titolo e vincere un altro Scudetto, ma non è facile. Tutte le squadre quest'anno sono ben costruite e vogliono vincere il campionato dopo un dominio così lungo della Juve. È una stagione molto più combattuta, ma noi lavoreremo sodo per vincere un altro titolo".

Cosa ne sarà del suo futuro invece?

"Oggi non penso al futuro. Ho ancora altri due anni di contratto con la Juve. Quando arriverà il momento, ci penserò...".