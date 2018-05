Cuadrado: "Non c'è stanchezza in queste gare, vogliamo fare la storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Cuadrado, calciatore della Juventus, è stato intervistato da Rai Sport poco prima della finale di Coppa Italia contro il Milan.

Arrivate a questa finalissima dopo un finale di stagione durissimo. Ma può esistere la fatica quando c'è una finale da giocare? "No, sicuramente quando si giocano queste partite di stanchezza non ce n'è. Noi siamo venuti con quella voglia, con quello spirito giusto di affrontarla per continuare a fare la storia. Speriamo con l'aiuto di Dio di fare bene".

Giochi nel ruolo di esterno basso. Sono di più le preoccupazioni nella tua testa o la libertà di giocare come sai fare? "No, sono tranquillo, molto libero, dipende molto dalla testa, sono tranquillo e preparato per fare il terzino, poi col passare dei minuti mi troverò molto meglio".

Dalla tua parte c'è Calhanoglu che è in grande forma. "Sì, è un avversario abbastanza difficile, spero di essere molto concentrato e cercare di fermarlo sempre".