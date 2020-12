Cuadrado “rovina” fine 2020 con il rosso. Ma è il migliore dell’era Pirlo con CR7 e Morata

Come spesso capita negli occhi, e nella mente, resta l’ultima fresco ricordo che, in alcuni casi, va a offuscare quanto di buono fatto per larghissimi tratti nella prima parte di stagione. E Juan Guillermo Cuadrado di buono ha fatto tantissimo risultando ancora una volta, anche per la nuova guida tecnica, un perno dello scacchiere bianconero per la capacità di lettura delle azioni difensive e, soprattutto offensive, della squadra diventando spesso e volentieri ago della bilancia per lo sviluppo del gioco. L’espulsione rimediata contro il suo ex club, che gli costerà la gara contro un’altra sua vecchia conoscenza, l’Udinese, ha chiaramente complicato la situazione già partita male con la rete di Vlahovic dopo tre minuti di gioco. Espulsione sacrosanta dettata forse anche dalla poca lucidità del ragazzo impegnato con grandissima continuità e arrivato probabilmente all’ultimo impegno dell’anno con le pile scariche.

L’INCIDENZA DI CUADRADO - Le statistiche e i numeri rendono in parte l’idea in merito all’apporto che il colombiano ha dato alla squadra. 18 presenze fra Serie A e Champions League per un totale di 1386 minuti, 9 assist all’attivo e un’incidenza gigantesca sulla manovra e sulla pericolosità offensiva della squadra di Pirlo. Dopo Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, il colombiano nativo di Necoclí è stato il migliore per qualità di rendimento e capacità di decidere gli incontri. Un’arma che Pirlo è stato bravo a valorizzare fornendogli spazi e compiti per dar sfogo ai devastanti uno contro uno che l’hanno reso celebre e che anche in questo nuovo progetto risultano costantemente indispensabili alla Juventus.