Cuadrado rovina la serata della Juve: piede a martello e rosso, bianconeri in 10

Juan Cuadrado rovina la serata della Juventus. Già sotto di un gol, la squadra di Pirlo dovrà continuare la gara contro la Fiorentina in inferiorità numerica: al quarto d’ora, il colombiano tenta il dribbling su Castrovilli ma perde il pallone ed entra col piede a martello sulla caviglia del centrocampista ex Bari. La Penna opta inizialmente per il giallo poi, richiamato al monitor, estrae un cartellino rosso inevitabile. Cuadrado espulso, Juve in dieci dal 16’ di gara.