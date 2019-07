Cuadrado su James: "Italia sarebbe destinazione fantastica per lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Cuadrado, esterno della Juventus e compagno di James Rodriguez nella Nazionale colombiana, ha parlato del possibile arrivo del trequartista del Real Madrid al Napoli, come riporta Il Mattino: "Per James l'Italia sarebbe fantastica, sarebbe una mossa molto buona per lui perché gli permetterebbe di crescere tatticamente".