Cuadrado: "Vogliamo difendere il titolo, ma non sarà facile vincere lo Scudetto quest'anno"

Intervistato dal quotidiano colombiano El Tiempo, il laterale Juan Cuadrado ha parlato anche della corsa Scudetto e del campionato di Serie A: "Per noi è sempre un obiettivo. Stiamo lavorando per difendere il titolo e vincere un altro Scudetto, ma non è facile. Tutte le squadre quest'anno sono ben costruite e vogliono vincere il campionato dopo un dominio così lungo della Juve. È una stagione molto più combattuta, ma noi lavoriamo sodo per vincere un altro titolo", le dichiarazioni del calciatore della Juventus.