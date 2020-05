Cucurella, il 'non' obiettivo del Napoli che piace anche alla Roma. Ma servono almeno 20 milioni

Il tasso di notorietà di Marc Cucurella in questi giorni è stato direttamente proporzionale al tweet di smentita del Napoli. “In tema di fake fews, leggiamo che il Napoli sarebbe fortemente interessato a Cucurella e che, addirittura, il presidente De Laurentiis chiamerebbe il presidente del Getafe “ogni tre giorni”. È una bufala, una fake news. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi collaboratori di questo Cucurella” è stato il cinguettio della società partenopea che ha acceso i riflettori, più di quanto non lo fossero già, sul terzino sinistro. Sul calciatore ci sono anche altri club e tra questi figura la Roma che è a caccia di un vice Kolarov. I profili giovani sono sempre visti di buon occhio a Trigoria, ma la concorrenza resta comunque tanta.

Dovesse lasciare la Spagna sarebbe la prima volta da quando è nato. Cresciuto ad Alella, un piccolo comune della comunità autonoma della Catalogna. La sua infanzia calcistica è stata vissuta con la maglia dell’Espanyol per poi passare nel 2012/2013 nel Barcellona Under 17. Tra le file blaugrana ha fatto tutta la gavetta sino ad arrivare in prima squadra dove poi però è stato ceduto in prestito per fare esperienza nell’agosto 2018 all’Eibar e poi nel 2019 al Getafe. In stagione colleziona 2321 minuti per un totale di 26 presenze, 1 gol e 5 assist. E’ protagonista anche nella fase a gironi dell’Europa League, competizione che lo vedrebbe di fronte l’Inter qualora riprendesse. Il profilo del calciatore è simile a quello di Junior Firpo (sempre del Barcellona), se non con un paio di anni in meno e una migliore fase difensiva rispetto al collega spagnolo. La fascia sinistra, grazie alla sua duttilità, può ricoprirla tutta, essendo in grado di adattarsi sia alla difesa a 4 che a quella a 3 spostandosi sulla linea dei centrocampisti. Il costo chiaramente non è basso. Serviranno almeno 20 milioni di euro e soprattutto battere la concorrenza di Siviglia, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach, Inter e Napoli. Il Barcellona poi avrà il 40% sull’eventuale plusvalenza che il Getafe otterrà da una sua cessione.