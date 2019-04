Cuore e organizzazione: Empoli, la vittoria che serviva. Napoli battuto 2-1

© foto di Federico Gaetano

Una vittoria meritata. Un successo fondamentale per salutare - almeno fino a domani sera - la zona retrocessione. Ha vinto e convinto l'Empoli di Aurelio Andreazzoli che nel terzo match della 30esima giornata di Serie A ha battuto un Napoli che quest'oggi al Castellani ha fornito una delle peggiori versioni della sua fase difensiva.

Se la partita è finita solo 2-1 il merito è stato principalmente di Meret, che nel primo tempo s'è superato su Caputo e nella ripresa ha frenato le offensive dell'Empoli almeno tre volte. E di Zielinski, che allo scadere della prima frazione - in un momento di particolare difficoltà per gli ospiti - ha momentaneamente ristabilito la parità con una sassata dalla distanza. Poi il buio, contro un Empoli che aveva un disperato bisogno dei tre punti dopo l'ultimo ko e ha tramutato questa disperazione in energia positiva per gettare il cuore oltre l'ostacolo. E battere la seconda in classifica.

La prima frazione è stato un continuo ping pong, batti e ribatti fin dai primi minuti. Offensiva da un lato e poi subito dall'altro grazie a squadre che attaccavano in modi diversi: da un lato l'organizzazione della squadra di Andreazzoli, dall'altro le individualità a disposizione di Ancelotti. Due filosofie opposte per interpretare le azioni d'attacco che sono state alla base anche dei due gol: Farias al 28esimo ha sbloccato il match dopo una buona azione sviluppata sulla corsia sinistra. Il Napoli, 16 minuti dopo, ha pareggiato grazie a un tiro dalla distanza di Zielinski che ha coniugato potenza e precisione.

Alla fine, però, ad avere la meglio sono stati i padroni di casa. Che hanno insistito di più, attaccato di più e nel secondo tempo sono stati bravi a far emergere la differenza di motivazioni, ma anche una migliore organizzazione. Col suo 3-5-2, Andreazzoli s'è garantito un uomo in più in mezzo al campo e due laterali che non hanno dato alla difesa del Napoli punti di riferimento. Dettagli tattici che uniti a un Farias in serata di grazia hanno fatto la differenza e permesso ai padroni di casa di trovare il successo, il settimo in questo campionato.

Il gol decisivo è stato realizzato da Di Lorenzo, un colpo di testa sugli sviluppi di un corner calciato da Bennacer che premia l'ottima prestazione del laterale classe '93: ha giocato a tutto campo e ha corso per tutto il match, dal primo al 94esimo minuto. Proprio come tutto l'Empoli, che almeno per stasera è fuori dalla zona retrocessione.