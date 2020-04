Cuore Juve, un mese di raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte

Un mese fa la Juventus ha deciso di aprire una campagna di raccolta fondi per sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte. Giocatori e società hanno partecipato con un contributo iniziale di 300 mila euro, altri 3 mila donatori hanno portato la cifra fino a 458 mila euro: le somme saranno funzionali per l’acquisto di respiratori e materiali di protezione individuale per medici e infermieri impegnati in prima linea per la gestione dell’emergenza sanitaria Coronavirus.

La famiglia Agnelli e le sue aziende hanno donato 10 milioni di euro alla Protezione Civile e alla Fondazione Specchio dei tempi, che sostiene anche numerose famiglie in difficoltà. Inoltre sono stati acquistati 150 respiratori e materiale medico-sanitario.

Anche diversi tesserati bianconeri hanno fatto una donazione individuale. Giorgio Chiellini, per esempio, ha partecipato alla raccolta fondi dei campioni del mondo 2006 (insieme a Barzagli e Buffon evidentemente) e sostenuto la campagna “Insieme per Palermo” per la distribuzione di buoni spesa alle famiglie in difficoltà. Maurizio Sarri, invece, ha deciso di donare insieme alla famiglia e ad amici 4 mila mascherine al Comune di Figline e Incisa, dov’è cresciuto in adolescenza. Mentre Cristiano Ronaldo ha donato un milione di euro agli ospedali portoghesi e finanziato insieme al suo agente Jorge Mendes tre unità di terapia intensiva: due nell’ospedale Santa Maria a Lisbona (con 20 nuove postazioni) e uno all’ospedale Santo Antonio a Porto (15 nuovi posti letto).

Leonardo Bonucci ha donato 120 mila euro alla Città della Salute di Torino per sostenere i sanitari impegnati nell’emergenza. Federico Bernardeschi ha lanciato una raccolta fondi per l’Ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. Fabio Paratici ha deciso di sostenere l'Asp di Piacenza. Mentre Barbara Bonansea è scesa in campo con i volontari di Specchio dei tempi per distribuire dpi a medici e infermieri in alcuni ospedali e ai volontari della Croce Verde Anpas.