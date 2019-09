Cuore Lecce contro una Roma spuntata: al Via del Mare è 0-0 al 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un buon Lecce tiene bene il campo contro la Roma e va a riposo sullo 0-0 nel match del Via del Mare, valido per il sesto turno di Serie A.

I capitolini partono subito forte e spaventano Gabriel con una sventola di Kolarov dalla distanza al 2': parata del portiere salentino e calcio d'angolo. Immediata la risposta del Lecce, che al 5' cerca gloria con una girata di Petriccione: parata in tuffo di Pau Lopez. Si gioca a ritmi altissimi e le occasioni si susseguono da entrambe le parti: Mancini sbaglia di testa al 7' e Babacar calcia trovando l'esterno della rete. Un minuto dopo Lucioni e Gabriel rischiano la frittata davanti alla linea di porta dopo un cross di Florenzi, corner per la Roma. Altra occasione al 13', Mancini stacca più in alto di tutti e colpisce di testa: provvidenziale l'intervento di Calderoni. È un primo tempo emozionante, la squadra di Liverani sfiora ancora il vantaggio con Falco e Mancosu. Sul fronte opposto la Roma va vicina all'1-0 con una zuccata di Smalling in chiusura di primo tempo. Ma il risultato non si sblocca e si va quindi a riposo a reti inviolate. Tanto spettacolo al Via del Mare, dove le due formazioni giallorosse si sono sicuramente affrontate senza risparmiarsi, ma lasciando allo stesso tempo troppa distanza tra i reparti.