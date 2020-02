vedi letture

Cuore, passione e voglia di lottare fino all'ultimo: questo Genoa emoziona

Partiamo dalla fine. E' difficile vedere nel calcio di adesso il pubblico di casa alzarsi in piedi e tributare un lungo applauso alla propria squadra nonostante una sconfitta. Ebbene domenica scorsa al "Ferraris" è accaduto. Al termine della sfida contro la Lazio, il pubblico di fede rossoblu ha abbracciato idealmente il suo Genoa riconoscendo il fatto che Criscito e compagni hanno dato tutto sul campo, dando filo da torcere ad una squadra, quella biancoceleste, che sta attraversando un momento di forma impressionante e che viaggia da un ruolino di marcia da scudetto con 20 risultati utili consecutivi. Segno che questo Grifone piace e, malgrado la posizione di classifica dica ancora che se il campionato fosse finito ora sarebbe retrocesso, ha voglia di lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita di campionato.

Cuori Genoa per Nicola - Si è parlato molto di un mercato di gennaio caratterizzato da molti ritorni alla base proprio per cercare di infondere la mentalità da guerrieri che solo chi ha il Genoa dentro può trasmettere. Nicola in primis ha guidato la colonia degli ex, cresciuta esponenzialmente con Perin, Behrami, Masiello, Iago Falque e Destro che si sono aggiunti ai già presenti Sturaro e capitan Mimmo Criscito. Un'ossatura ben precisa per un’identità altrettanto mirata a rispolverare la vis pugnandi di chi deve lottare per non retrocedere. "Abbiamo ricreato un senso di responsabilità e appartenenza - aveva detto il ds Francesco Marroccu - I giocatori che sono rimasti stanno contribuendo quanto i nuovi acquisti, sono stati tutti rivalutati dal nuovo allenatore".

Dalla Roma alla Lazio - Inutile nascondersi. Il merito principale va tutto al tecnico piemontese, capace di aver rimesso in piedi una situazione che solo due mesi fa sembrava notevolmente compromessa. Con il lavoro, una mentalità combattiva e un gioco molto aggressivo, Nicola ha saputo risollevare i propri ragazzi fino a tornare in corsa ed essere a -1 dal quartultimo posto. Da una romana all’altra, 1-3 contro i giallorossi e 2-3 contro i biancocelesti, il Genoa ha raccolto otto punti in quattro partite, uscendo indenne da stadi come il "Franchi" di Firenze e dal "Gewiss Stadium" di Bergamo e portando a casa l’intera posta in palio contro il Cagliari, in casa, e contro il Bologna, in trasferta. “La squadra mi ha emozionato fortemente”, ha detto Nicola dopo la sfida contro la Lazio. Non è stato l’unico ad essere emozionato da quanto visto sul campo. Anche i 20mila cuori rossoblu sugli spalti di Marassi. Che saranno sempre al loro posto come sempre per spingere la squadra verso una missione che, adesso, appare sempre più possibile.