vedi letture

Curioso retroscena su CR7: nel 2003 saltò il passaggio al Malaga per soli 2 milioni di euro

Cosa sarebbe successo se nel 2003, anziché scegliere il Manchester United, Cristiano Ronaldo fosse finito al Malaga?

Dalla Spagna, tramite El Desmarque, emerge un curioso retroscena riguardante il portoghese della Juventus ed i suoi inizi nel calcio dei grandi dopo le giovanili dello Sporting CP. Protagonista della storia è Carlos Rincon, braccio operativo del presidente del Malaga Serafin Roldan agli inizi degli anni 2000. Il club andaluso voleva avvicinarsi alle big con un progetto incentrato sui migliori giovani provenienti da tutta Europa e durante l'Europeo under 17 del 2002 l'occhio cadde proprio sul giovane CR7, come racconta lo stesso Rincon: "Nonostante non avesse ancora debuttato con la prima squadra dello Sporting, contattammo Jorge Mendes, che era già suo agente, per portarlo a Malaga. Purtroppo avevamo un budget stabilito e non potevamo fare spese extra: facemmo un'offerta di 1,5 milioni di euro a fronte di un valore del giocatore da 3,5 milioni. L'operazione si bloccò, non potevamo arrivare a quella cifra".

A conti fatti, CR7 non andò al Malaga per soli 2 milioni di euro. E Rincon, in seguito, spiega anche le qualità del giovane Ronaldo: "Le qualità primarie a quell'età le hai già, anche se poi devono essere sviluppate. Cristiano era quello che è adesso, ma più giovane. Un giocatore con una potenza fisica importante, una conduzione del pallone spettacolare e qualità tecnica favolosa. Per questo non mi sorprende ciò che fa oggi: ha sempre avuto quelle qualità. Avesimo avuto disponibilità di spesa lo avremmo comprato. Dopo uno o due mesi debuttò in prima squadra e arrivò molto velocemente il Manchester United. A quel punto per noi era automaticamente impossibile competere per lui".