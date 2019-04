Curva Nord torna all'attacco di Icardi: "In campo solo per convenienza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo attacco della Curva Nord rivolto all'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Il giorno dopo il primo duro comunicato nei confronti dell'ex capitano, il cuore del tifo nerazzurro torna sul tema. E lo fa con dichiarazioni altrettanto pesanti, nonostante la conferenza stampa di ieri di Luciano Spalletti che ha fatto retromarcia e provato a rasserenare il clima: "La posizione della Nord - si legge - nasce dalla frustrazione per una imbarazzante querelle sicuramente mal gestita dalla società ma nella quale sia il numero 9 che la sua consorte manager hanno unicamente pensato a speculare manifestando solo per convenienza attaccamento ai nostri colori (il duomo nerazzurro postato dopo la vittoria nel derby fa sorridere davanti al sorriso di lady W dopo la sconfitta con la Lazio). Chi non ha le fette di salame sugli occhi non può non capire che l’imposizione del rientro del 9 è dettata da esigenze di rivalutazione del valore di mercato e non certo da un reale riavvicinamento dello spogliatoio al giocatore. Non si può far finta di non capire che le dichiarazioni dell’allenatore sono solo frasi di circostanza per ritrarre davanti all’opinione pubblica il quadro di una riconciliazione che in realtà non è mai avvenuta. Certo, per la classifica ed il finale di stagione che tutti auspichiamo, la presenza del giocatore dalle comprovate ed innegabili qualità tecniche può esser di contributo all’obiettivo immediato ma certamente allo stesso tempo assolutamente controproducente per creare le premesse di un ambiente unito come dovrebbe esser lo spogliatoio di una squadra con reali ambizioni di successo future. Nessuno come la Nord ha a cuore il futuro dell’Inter e a chi ha la presunzione di giudicarci, ricordiamo che la nostra, è una riconosciuta storia di sacrifici, chilometri percorsi, battaglie, voce e coreografie lunga 50 anni. Non abbiamo nulla da dimostrare a nessuno tanto meno agli interisti o presunti tali seduti davanti a pc e tv, mentre voi cosa avete fatto per la nostra Maglia nella vostra vita? NOI SIAMO L’INTER!!!".