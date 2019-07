Cutrone, addio Milan: "Rossonero in campo e nella vita. Grazie a tutti"

Con un lungo post sul proprio account Instagram, Patrick Cutrone, neo giocatore dei Wolves, ha voluto salutare il Milan e tutti i suoi tifosi: "Volevo dirti tante cose, ma non so da dove iniziare. Caro Milan... è così. Mi hai accolto a 8 anni, ero un bambino che sognava di fare gol a San Siro. Adesso sono cresciuto come calciatore e come uomo. Rossonero, in campo e nella vita. Un onore immenso. Grazie davvero a tutti: dallo staff, ai miei compagni. E un grosso abbraccio ai miei tifosi. Per sempre nel mio cuore: mi avete fatto sentire amato in ogni momento. Per me lasciare un ricordo nel vostro cuore è la vittoria più bella. Auguro il meglio alla società che amo, ai miei compagni e a voi tifosi! Con tutto il cuore, rossonero, Patrick. Forza Milan!".