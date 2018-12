Cutrone balla anche da solo. Gol pesantissimo, il Milan va

© foto di PHOTOVIEWS

Orfano di Higuain, diventato compagno d'attacco da qualche settimana, senza il Pipita Cutrone non era ancora riuscito a essere decisivo come piace a lui (e a Gattuso): segnando. Contro il Parma la maledizione si è spezzata e dopo la rete europea, ecco tornato anche il gol in campionato: un gol bellissimo, molto difficile, su cui è davvero arduo trovare una responsabilità tra i difensori ducali. Un gol che dimostra come il centravanti rossonero sia in maturazione costante anche da unica punta, un ruolo in cui aveva convinto solo a tratti l'anno passato.

E' il bello dei grandi giocatori: se fanno gol così, bisogna solo applaudire, senza recriminare. Bastoni e Bruno Alves hanno disputato l'ennesima gara coi fiocchi, ma il centravanti degli Azzurrini ha saputo fare ancora meglio, unendo alle sue innati doti di combattente anche quelle di goleador implacabile. Un bene per il Milan, di certo, ma anche e soprattutto per il calcio italiano. E Ibra? A Gattuso spetterà un compito ingrato in caso di ritorno dello svedese e con un Higuain che non può certo essere messo da parte. Ma come si può rinunciare ad un Cutrone così?