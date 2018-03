Cutrone: "Dieci giri di campo se segno. Rinnovo? Milanista a vita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone, attaccante rivelazione del Milan, si racconta a La Stampa a poche ore dalla sfida alla Juventus: "Sono al Milan da quando avevo 8 anni e Luigi Rampoldi, l'osservatore che mi portò qui, mi disse: ‘Sgobba, diventerai qualcuno’. Ho fatto tanti sacrifici. Papà Pasquale, mamma Eleonora e io: anni di pulmino dopo la scuola, un panino e via ad allenarmi. Fermandomi spesso più degli altri, rincasando alle otto di sera. Mio papà? Lui è un riferimento. Il 63 della mia maglia è il suo anno di nascita. Con mamma, mi hanno sempre dato tutto".

Obiettivo Champions: "È il nostro obiettivo, ci crediamo. Sappiamo di giocarci moltissimo tra Juve e derby. Persino da portiere: nei Giovanissimi regionali, espulso il titolare, mi offrii io. Mi è sempre piaciuto provare un po' tutti i ruoli. Il Milan ha sempre perso allo Stadium? Lo so. Ma noi ora siamo squadra vera e non abbiamo paura. Sarà difficile battere la Juve, ma non si sa mai. Vogliamo vincere, magari ci capiteranno poche occasioni e stiamo lavorando per riuscire a sfruttarle. Cosa faccio se segno? Esulto con dieci giri di campo. E se poi andiamo in Champions, mi raso i capelli.

Inevitabile chiusura sull'imminente rinnovo contrattuale: "Milanista a vita? Sarebbe bellissimo”.