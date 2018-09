© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutta notizia per Luigi Di Biagio e per il Milan. Nel corso del primo tempo della sfida amichevole tra le Under 21 di Italia e Albania, l'attaccante Patrik Cutrone è stato costretto a uscire per una distorsione alla caviglia. Al 36esimo, il giovane attaccante rossonero è stato costretto a uscire e a porre del ghiaccio sulla caviglia dolorante. Al suo posto Alberto Cerri.