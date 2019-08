La Gazzetta dello Sport ha intervistato Patrick Cutrone, nuova stella del Wolverhampton, prossimo avversario europeo del Torino. "Sarà dura, noi e loro ci assomigliamo, abbiamo la stessa anima: tifoserie passionali con orgoglio e carattere". Sulla sua nuova avventura dice: "il primo impatto è stato ottimo, mi sono già sistemato perché non amo vivere in albergo". Sull'Italia. "E' sempre la stessa storia: da noi vengono preferiti gli stranieri. Per i ventenni è dura ma sarò sempre grato al Milan per quello che mi ha dato".