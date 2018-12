Cutrone risponde a Inglese: destro al volo, il Milan riprende il Parma

© foto di PHOTOVIEWS

Pareggio immediato del Milan, colpito a freddo sul rientro in campo dopo la pausa tra i tempi dal gol di Inglese: Patrick Cutrone usa nel modo migliore possibile la prima vera palla a sua disposizione in questo match, sfruttando un pallone vagante su passaggio filtrante di Suso in area di rigore, alzata da una deviazione di Barillà. Il rossonero colpisce di prima intenzione e trova il palo ad aiutarlo, a Sepe battuto: gol bellissimo, il Milan torna subito in partita.