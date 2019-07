Cutrone si presenta: "Gli Wolves mi hanno voluto tanto. Qui per giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Patrick Cutrone è da qualche minuto ufficialmente un nuovo attaccante degli Wolverhampton Wanderers. Dal sito ufficiale del club inglese arrivano anche le sue prime parole: "Sono molto contento di essere qui perché il club mi ha voluto davvero tanto. Voglio dare tutto, poter giocare in Premier League per gli Wolves è fantastico: non vedo l'ora di iniziare. Sono venuto qui per giocare, inizialmente dovrà inserirmi e sto già guardando avanti al momento in cui scenderò in campo. Non si smette mai di imparare e sono qui per questo. Apprendere nuove cose. Posso dire ai tifosi che non vedo l'ora di giocare e sentire tutto il loro supporto".