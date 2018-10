Cutrone sveglia il Milan: accorcia le distanze, 1-2 col Betis

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Patrick Cutrone sveglia il Milan. Bella azione di Suso che allarga a destra per Castillejo, cross teso in mezzo per il giovane centravanti che colpisce di prima intenzione e trafigge il Betis. A meno di 10' dalla fine, Cutrone accorcia: Milan 1, Betis 2.